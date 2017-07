Soluția pentru a mântui catedrala

A explodat internetul la vestea că bugetul 2016 nu include bani pentru construcția de lăcașuri de cult; cea mai vizibilă construcție de acest gen e, bineînțeles, Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru toți cei revoltați de această măsură, am o veste bună: dacă credeți cu adevărat în acest proiect, dacă sunteți de acord cu patriarhul Daniel și credeți că e un proiect pentru sufletul poporului nostru, puteți salva construcția ei cu 1 leu / lună. Nu sunt bun la matematică, dar atât mi-a ieșit mie la calcul.

Biserica susține sus și tare că 85% dintre români sunt ortodocși. Să luăm o cifră rotundă: că suntem 20 de milioane de oameni în țara asta. Prin urmare, 17 milioane sunt ortodocși. În 2015, suma alocată de stat a fost 177 de milioane de lei.

Tot ce trebuie să facă toți românii ortodocși este să doneze, în 2016, 1 leu / lună pentru construcția catedralei. În acest fel, s-ar strânge 204.000.000 de lei. Suma de 204 milioane este mai mult decât bugetul alocat de stat anul acesta. Dacă doar jumătate din cei declarați ortodocși donează 2 lei, situația e aceeași. Se poate face foarte ușor o campanie pe tema asta, sunt destule organizații care să o susțină: un leu pentru sufletul tău, o pâine pentru Biserica ta.

Dacă s-ar întâmpla, vreme de doar un an, ar fi clar pentru toată lumea că oamenii acestei țări își doresc construcția catedralei și ar exista toate motivele ca, din 2017, finanțarea ei să revină la buget. Nu ar mai fi vorba doar de bani, ci de exprimarea unei voințe în cel mai direct și clar mod. Am vedea clar câtă legimitate are Biserica atunci când vorbește de „85%” și de faptul că ortodoxia și calitatea de român sunt sinonime.

Dar credeți că se va întâmpla?

Sunt convins că Biserica ia mai ușor 100.000 de euro de la Becali&co decât 1 leu de la fiecare creștin ortodox. Pentru că, din păcate, prin reprezentanții ei cei mai înalți Biserica a fost mai apropiată de acele personaje decât de cei mai săraci membri ai „turmei” sale.

Vom vedea. Bugetul nu a trecut încă prin Parlament, și acolo e loc de multe schimbări făcute „cu crucea-n frunte” de oameni care se tem mai degrabă de pușcărie decât de nemurirea sufletului.