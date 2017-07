Cards FOR Humanity: e timpul pentru ceva bun

Ați jucat vreodată „Cards against Humanity”? E un joc haios cu cărți, dar după prima tură m-am gândit că, dacă tot trăim într-o lume uneori foarte negativă și cinică, ar fi fain să avem și „cards FOR Humanity”. De acum, ele există – ca proiect caritabil pentru familiile cu venituri mici, realizat de Habitat for Humanity Cluj.

Cards for Humanity sunt o serie de felicitări ilustrate de tineri designeri români și tipărite cu meșteșug de Daisler Print House. Cei câțiva lei pe care îi dați pe o felicitare vor merge spre proiectele Habitat for Humanity, care construiește case pentru familii cu venituri mici la Jucu, în județul Cluj. E un mod de a ajuta familii în nevoie de sărbători și de a le face prietenilor o surpriză adevărată – fiindcă sigur se așteaptă la mesaje pe Facebook sau SMS-uri cu #fieca.

Ajutați-vă prietenii să descopere altceva decât facturi și spam în cutia poștală, ajutați familii care au nevoie de susținerea noastră: un sistem așa cum îmi place mie, câștig-câștig.

BONUS: Una din cărțile poștale e cu două mâțe simpatice 🙂 Le puteți comanda online în shop-ul festiv Habitat